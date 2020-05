Ce n’est pas vraiment une nouveauté, l’Olympique de Marseille a quelques problèmes financiers et il va falloir faire attention durant le mercato estival qui approche à grands pas. Mais ce sujet peut parfois fâcher. Présent sur RMC vendredi soir, le président du club phocéen a donc été invité à s’exprimer sur le sujet. Et cette fois-ci, le boss de l’OM n’a pas gardé sa langue dans sa poche, employant même le mot «boutade».

«Attendez Jean-Louis, c’est quoi la situation compliquée dans laquelle est le club actuellement ? On vient de se qualifier en Ligue des Champions. (…) C’est une boutade ! Il faut juste préciser que de toute façon, quelles que soient la bonne nouvelle et la réussite voire même l’exploit que l’OM sera amené à réaliser, ça ne sera absolument pas ma responsabilité. En revanche, quels que soient les problèmes, c’est évidemment la responsabilité du président et j’accepte complètement, ça fait partie du job et franchement, ça ne me pose absolument aucun problème», a déclaré JHE sur les ondes de la radio française.