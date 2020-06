La suite après cette publicité

En difficulté sur le plan économique, mis à l’amende par l’UEFA dans le cadre du Fair-Play financier , l’Olympique de Marseille est annoncé comme l’un des grands animateurs du marché des transferts, notamment dans le sens des départs. Certains craignent même un exode des stars olympiennes, avec, en premier lieu, le champion du Monde 2018 Florian Thauvin.

L’Equipe annonçait d’ailleurs ce week-end que les Phocéens seraient prêts à écouter les offres à partir de 20 M€ pour l’attaquant, qui entre dans la dernière année de son contrat (juin 2021). Interrogé ce mardi matin sur les ondes d’Europe 1, le président marseillais Jacques-Henri Eyraud a remis les pendules à l’heure. S’il reconnaît une nouvelle phase dans le projet du propriétaire américain Frank McCourt pour l’OM, le patron olympien l’assure, il n’y aura pas de braderie cet été.

Ce n’est pas l’heure des soldes mais…

«Non il n’y aura pas de grandes soldes à l’OM», a-t-il d’abord lâché avant de marteler. «(Steve Mandanda, Florian Thauvin, Dimitri Payet) Bien sûr qu’ils seront là avec un maillot marseillais la saison prochaine», a-t-il assuré, tout en expliquant la nouvelle réalité des Ciel-et-Blanc. «Il y a la volonté d’être le plus compétitif possible, sur la base d’un modèle pérenne. On rentre dans une phase où la performance sportive est primordiale, mais dans un modèle économique pérenne, comme dans toute entreprise d’ailleurs», a-t-il confié, défendant son bilan.

«Il y a d’abord eu la volonté d’investir massivement. Sur ces quatre ans, on a eu des échecs bien sûr mais aussi des succès. Ce club est revenu au plus haut niveau du football français. Nous avons disputé une finale de l’Europa League et maintenant nous retrouvons la Ligue des Champions», a-t-il conclu. Malgré ses soucis, l’OM ne fera donc pas de cadeaux sur le marché des transferts. De quoi rassurer les supporters phocéens ?