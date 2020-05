Partira, partira pas ? L’avenir d’André Villas-Boas cristallise toutes les discussions à l’OM ces derniers jours. Le coach portugais, qui a su parfaitement redresser un club phocéen en plein doute après le douloureux passage de Rudi Garcia au club, n’est pas vraiment sur la même longueur d’onde que Jacques-Henri Eyraud. Certaines rumeurs indiquent même que le président marseillais souhaite faire craquer AVB pour qu’il démissionne , une situation en soit que refuserait catégoriquement l’ancien coach de Chelsea et de Tottenham.

Interrogé par l’Equipe du Soir sur l’avenir de Villas-Boas à Marseille, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France Raymond Domenech a livré son opinion sur le sujet. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ce dernier a un avis tranché sur la question. « Pour le moment, chacun joue sa carte. C’est un marché de dupes. C’est pour ça que je ne le vois pas rester à Marseille, à moins que Jacques-Henri Eyraud ne s’en aille et que des moyens soient alloués autrement. Mais comment AVB pourrait-il rester alors qu’il a dit qu’il partirait en cas de départ d’Andoni Zubizarreta ? » La balle est désormais dans le club de JHE et de AVB pour un feuilleton qui devrait tenir en haleine tous les supporters marseillais pendant encore quelques jours…