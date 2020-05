L’Olympique de Marseille est en plein doute. Si le club du sud de la France a confirmé avoir fait une offre de prolongation à son entraîneur André Villas-Boas , les dernières informations publiées par les médias sont peu optimistes quant à l’avenir du coach lusitanien. Dans son émission Team Duga sur RMC Sport, le consultant Christophe Dugarry en a dit un peu plus.

« Villas-Boas met l’humain par dessus tout depuis qu’il est arrivé, et ça a plutôt fonctionné, avec les joueurs, avec Zubizarreta. Il a mis ça au centre de son job, ça paraît compliqué qu’il reste à l’OM, les relations sont tendues entre les deux. On est dans un jeu de rôle, inverser le pouvoir de l’un, de l’autre. […] Je ne pense pas qu’un contrat se négocie comme ça dans l’avenir d’un entraîneur, ça se fait à table autour d’une bonne bouteille avec des relations apaisées, le plaisir de travailler ensemble, ça me paraît essentiel. Il y a trop d’incertitudes, j’imagine que le club ne lui a pas donné une bonne enveloppe pour recruter. Après si Eyraud y arrive… », a lancé l’ancien attaquant.