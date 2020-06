Les fans de l’Olympique de Marseille devront attendre pour prendre leurs abonnements pour la saison 2020/2021. Une réunion a eu lieu ce mardi au stade Vélodrome entre les responsables des groupes de supporters et le directeur général de l’OM Laurent Colette. À la suite de cet échange, les supporters du club phocéen ont convenu qu’ils ne démarreraient pas leur campagne d’abonnement début juillet. Plusieurs raisons ont conduit les supporters à suivre ce cheminement. Les South Winners, groupe de 7 200 fans de l’OM, les ont expliquées dans un communiqué relayé par La Provence . « Suite à la réunion qui s’est tenue ce jour avec l’OM, en accord avec tous les groupes de supporters des virages sud et nord confondus, avoir pris la douloureuse décision de ne pas commencer la campagne d’abonnements dans les délais proposés par la direction », explique l’association avant de se pencher sur les raisons.

La première est liée aux conditions sanitaires et aux risques élevés de contamination dans la tribune. « L’état actuel des informations reçues des plus hautes autorités compétentes ne nous permet pas, à cette heure, de remplir le virage sans risque de nouvelle contamination et propagation de l’épidémie, et ne nous assure donc pas du respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale dans le virage », peut-on lire. Autre raison : « le respect du quota d’abonnés constant dans le virage, qui ne pourra jamais être maintenu tout le long de la saison » puis les « consignes du gouvernement à restreindre l’accès dans les stades en France à seulement 5 000 personnes ». Concernant ce dernier point, « cela demanderait une sélection aléatoire au sein des groupes », un scénario impensable pour eux. Il faudra donc patienter pour les abonnés en virages.