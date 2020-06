Depuis vendredi, le rachat de l’Olympique de Marseille par des investisseurs représentés par Mourad Boudjellal fait rêver les supporters de l’OM. À la surprise générale, Basile Boli, ancien défenseur et aujourd’hui ambassadeur du club, s’en est pris à l’ancien du Racing Club Toulonais dans une série de tweets : « Mr Boudjellal. Je viens de lire et écouter vos déclarations concernant l’OM. Je voulais juste vous dire de respecter ce club et cette ville. De Benbarek, Zatelli, Skoblar, Papin, Di Meco, Deschamps, Mandanda et Pape, nous avons une histoire. Vous pouvez boucher le port de Marseille avec le fric des autres, mais au moins, sportivement, respecter ces personnes qui ont vécu et qui vivent au son et à l’air de ce club ».

Interrogé ce lundi par RMC Sport, le triple champion d’Europe en rugby avec le RCT a tenu à répondre. « Qu’est ce que vous voulez que je réponde ? Je respecte l’OM et Basile Boli, il m’a fait sauté en 93, avec sa tête en finale de la Ligue des Champions. La meilleure réponse que je peux apporter c’est de réussir. C’est un monument pour moi, Basile Boli et on ne s’attaque pas à un monument », a ainsi expliqué Mourad Boudjellal. Tout en douceur, donc.