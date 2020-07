La suite après cette publicité

Début juin, l’Olympique de Marseille annonçait les premiers contrats professionnels de six membres de son centre de formation. Nassim Ahmed (milieu de terrain, 2000), Ugo Bertelli (attaquant, 2003), Richecard Richard (défenseur, 2002), Jorès Rahou (milieu de terrain, 2003), Cheikh Souaré (milieu 2002) et Aaron Kamardin (défenseur, 2002) ont ainsi connu les joies d’un premier contrat professionnel avec leur club formateur. Mais d’autres pensionnaires du centre de formation de l’OM ont choisi de prendre la poudre d’escampette.

C’est le cas d’Isaac Lihadji qui va rallier le LOSC, et de Niels Nkounkou (19 ans). Comme nous vous le révélions mercredi, le jeune latéral gauche disposait d’une proposition pour parapher son premier contrat professionnel avec l’OM. Soucieux du temps de jeu que pourrait lui accorder André Villas-Boas à l’avenir, le natif de Pontoise s’est donné le temps de la réflexion. Après une prise de recul nécessaire sur sa situation personnelle, l’intéressé a finalement décidé de ne pas répondre favorablement à l’offre phocéenne.

Everton a convaincu Niels Nkounkou

Libre de tout contrat, l’international U19 au potentiel certain ne manquait pas de courtisans. Ainsi, trois clubs européens se sont clairement positionnés pour accueillir Nkounkou cet été. Everton, la Juventus mais aussi le RB Leipzig ont tout tenté pour attirer le défenseur français dans leurs filets. Leipzig, qui a déjà accueilli jadis Dayot Upamecano ou encore Christopher Nkunku et Jean-Kévin Augustin, rêvait d’agrandir sa colonie francophone.

Mais après d’intenses tractations, Niels Nkounkou, qui a disputé quatorze matches la saison dernière avec la réserve olympienne, a finalement choisi de relever le challenge d’Everton. Selon nos informations, qui confirment celles du Times, le latéral gauche a paraphé un bail de trois saisons plus une en option avec les Toffees. La possibilité d’évoluer sous les ordres de Carlo Ancelotti et de poursuivre sa progression aux côtés de Lucas Digne ou encore Leighton Baines ont achevé de convaincre le principal protagoniste. À Everton, l’ancien Marseillais incarne l’avenir. Les dirigeants anglais sont persuadés qu’à terme, Nkounkou peut s’installer dans le couloir gauche de la défense des Toffees. Encadré par Digne et Baines, Niels Nkounkou évoluera dans un contexte susceptible de lui ouvrir les portes de la Premier League. Dans la bataille, l’OM perd l’une des figures de proue de son centre de formation…