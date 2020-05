La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille a réalisé une saison 2019-2020 satisfaisante. Auteurs de belles prestations, les Phocéens ont souvent été derrière le leader, le Paris Saint-Germain. Et suite à la décision de la Ligue de Football Professionnel, qui a mis un terme à l’exercice en cours, le club olympien, deuxième, va retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Une bonne nouvelle pour le club mais aussi les joueurs.

Avec des matches de C1 en 2020-2021, l’Olympique de Marseille va cependant devoir se renforcer lors du prochain mercato estival, André Villas-Boas ayant dû composer avec un effectif limité cette saison. Mais il va aussi falloir se pencher sur des prolongations de contrat, et ça concerne notamment Valère Germain. En fin de contrat le 30 juin 2O21, l’ancien joueur de l’OGC Nice ou de l’AS Monaco n’a toujours pas prolongé. S’il compte récupérer des liquidités en vendant son joueur, l’OM devra donc trouver preneur cet été.

«Je me suis battu pour cette qualification en Ligue des champions»

Cependant, de son côté, le principal concerné semble déjà savoir ce qu’il veut faire cet été. Interrogé par Le Parisien, Valère Germain a clairement expliqué qu’il n’avait pas l’intention de quitter la formation phocéenne : «je le pense (qu’il sera là la saison prochaine, ndlr). Il y aura, j’imagine, des discussions comme avec tout joueur se trouvant dans une situation contractuelle comparable. La plupart du temps, il se passe ensuite quelque chose. Soit tu prolonges, soit tu t’en vas. Je me suis battu pour cette qualification en Ligue des champions. J’ai goûté à cette épreuve avec Monaco à deux reprises. J’ai très envie de la vivre ici.»

L’objectif principal du joueur de 30 ans, qui a joué 30 matches toutes compétitions confondues cette saison (2 buts, 5 passes décisives), c’est donc avant tout de connaître la Ligue des Champions avec l’OM. Et pour faire de belles choses sur la scène européenne, Valère Germain semble déjà connaître les bonnes recettes. «Il faut s’inspirer du parcours de Lyon. L’OL n’a pas fait de la figuration en C1, où il est toujours qualifié avant son 8e retour contre la Juventus. Une chose est sûre : pour mener de front plusieurs compétitions, on a besoin d’un groupe plus étoffé. Avec Flo (Thauvin), on aura déjà un premier renfort de choix», a poursuivi le Marseillais. Le message est donc passé.