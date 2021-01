Omar Boun khatab Sylla : “J’ai licencié l’épouse de Me Moussa Diop, ce qui l’a heurté…”

Le directeur générale de Dakar Dem Dikk, Omar Boun Khatab Sylla a déclaré, ce vendredi, avoir licencié l’une des épouses de son prédécesseur à la boîte, Me Moussa Diop.

Que de révélations fracassantes ! La sortie de Omar Boun Khatab Sylla suite à la sortie de Me Moussa Diop, l’ancien directeur général qui fustige le blocage de ses indemnités sur instruction du chef de l’Etat. “L’autre chose qui l’a – peut-être heurté – ; j’ai licencié son épouse“, a fermement déclaré l’actuel patron de Dakar Dem Dikk conseillant à son prédécesseur de garder le silence.

Epouse

Et de poursuivre : “Son épouse étant dans l’entreprise; autre chose, il lui avait fait bénéficier d’une disponibilité. Pendant que les gens étaient là à travailler, la dame était dans autre chose. Et la disponibilité a été renouvelée et elle devait prendre fin au mois d’octobre. La dame ne s’est pas présentée. Qu’est-ce que la loi dit sur ça ? C’est un abandon de poste“.

Me Moussa Diop

Le magistrat Omar Boun Khatab a anticipé sur la réplique de Me Moussa Diop : “Il vous dira que oui, c’était mon épouse mais je l’ai connue dans l’entreprise. C’est là que je l’ai épousée. Nous ne sommes pas dupes, nous sommes un Etat. C’est la réponse qu’il vous fournira“, a-t-il sèchement dit aux journalistes.