C’est une affaire qui ébranle les Etats-Unis. Alors que le pays est confronté à la crise sanitaire et qu’il compte plus de 100.000 morts dus au coronavirus, c’est une crise d’un tout autre genre auquel il doit faire face depuis le 25 mai dernier. Ce jour là, George Floyd, un homme afro-américain, est interpellé par les forces de l’ordre de Minneapolis car il est soupçonné d’avoir utilisé un faux billet. Son arrestation s’avère rapidement violente et un policier, Derek Chauvin, s’agenouille sur le cou du suspect. Malgré les appels à l’aide de ce dernier expliquant qu’il n’arrive pas à respirer et les protestations de badauds qui ont filmé la scène, les forces de l’ordre ont laissé le suspect agoniser jusqu’à ce qu’il meurt, asphyxié.

Les images de sa mort ont vite enflammé les Etats-Unis, très souvent confrontés à des accusations de violences policières contre la communauté afro-américaine. Le policier Derek Chauvin, resté près de neuf minutes avec son genou sur le coup de George Floyd, aurait fait l’objet de 18 plaintes durant sa carrière, quasiment toutes classées. Son placement en détention n’a pas calmé la colère des Américains et beaucoup d’entre eux ont manifesté contre les violences policières et l’impunité dont jouissent certains gardiens de la paix. Parmi eux, des célébrités qui n’ont pas hésité à faire entendre leur voix incognito.

Le Français Omar Sy par exemple a partagé un cliché où on le voit manifester à Los Angeles. Il a appelé à ce que justice soit faite. Le mannequin américain Emily Ratajkowski a elle aussi fait par de son indignation suite à cette affaire et a publié une photo d’elle en plein mouvement de protestation. Le basketteur Jaylen Brown, qui évolue chez les Boston Celtics, a lui conduit pendant 15 heures pour participer à une manifestation à Atlanta. Ariana Grande ou encore Paris Jackson ont elles aussi tenu à participer à ce large mouvement de contestation.

Retrouvez notre liste non-exhaustive des célébrités qui ont manifesté suite à la mort de George Floyd

L.C

