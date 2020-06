“Une police digne de notre démocratie”

Face à la mort de George Floyd aux Etats-Unis, Omar Sy appelle au réveil. Alors que de nombreuses manifestations se tiennent dans le pays pour réclamer justice et dénoncer les violences policières , l’acteur qui vit à Los Angeles, a participé aux protestations. Fort soutien de la famille d’Adama Traoré, Omar Sy a aussi manifesté pour le jeune homme décédé en 2016 “de la même façon que George Floyd”, a-t-il écrit sur Instagram. Dans cet élan, l’acteur a décidé de lancer un appel “Réveillons-nous”, publié par L’Obs . Après être revenu sur la violente arrestation de George Floyd, il a fait écho à ce meurtre avec celui de bien d’autres, dont Adama Traoré.

“La mort d’Adama Traoré est aussi injuste et indigne que celle de George Floyd. Je me réjouis qu’on en prenne conscience aujourd’hui, je me réjouis de voir des dizaines de milliers de personnes venues de tous horizons sociaux entourer de leurs forces les proches d’Adama Traoré, ses frères, sa sœur, Assa”, écrit-il à propos des manifestations contre les violences policières ce mardi 2 juin dans plusieurs villes en France. “Pendant quatre ans, cette famille a résisté dans une trop grande solitude, face à l’injustice, face à l’inertie de l’institution judiciaire, face à l’indifférence des pouvoirs publics”, assure-t-il en dénonçant “une justice sourde”. Omar Sy dénonce une “peur injustifiée” qu’il a lui aussi connu lorsqu’il était “un anonyme”. “Il faut que nos dirigeants entendent, comprennent, agissent pour changer ce cours des choses. C’est une maladie qui ronge notre pays, et cela n’augure rien de bon pour nos avenirs”, alerte l’acteur qui demande d’avoir “le courage de dénoncer les violences policières qui sont commises en France”. “Nous aspirons tous à une police digne de notre démocratie, une police qui protège sa population, sans distinction de couleur de peau ou de provenance sociale, la même pour tous, qu’on habite dans les centres-villes ou dans les quartiers populaires”, poursuit Omar Sy qui souhaite profiter de cet élan pour appeler au changement. “Unissons-nous”, conclut-il.

Par Marie Merlet