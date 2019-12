Leur performance en 2019 a suscité l’attention de tous les observateurs et ils ont porté leur club lors de la saison passée et en ce début de saison. Sadio Mané et Kalidou Koulibaly font partie des meilleurs joueurs du continent à leur poste. Ils sont d’ailleurs les deux seuls joueurs sénégalais qui font partie du onze type africain de l’année de France Football, quotidien sportif français. La liste a été dévoilée ce mercredi.