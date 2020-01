L’UEFA a dévoilé ce mercredi l’équipe type des fans de l’année 2019. Un onze polémique composé des joueurs qui ont le plus marqué l’année 2019. Selon le Daily Mail, l’instance européenne a utilisé un 4-2-4, pour réserver une place à Ronaldo qui n’a pas eu de votes suffisants pour figurer dans cette liste.

Une équipe solide

Ce mercredi, l’UEFA a dévoilé les résultats de sa consultation visant à élire le onze idéal de l’année 2019. Plus de deux millions de votes ont été recensés, et on retrouve, sans surprise, les artisans de la suprématie de Liverpool (Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Robertson, Mané), des révélations (De Ligt, De Jong) et des valeurs sûres (De Bruyne, Messi, Ronaldo, Lewandowski).

Un milieu sacrifié pour placer Ronaldo

Rien de surprenant à première vue, sur le choix des hommes qui composent cette équipe type. Sauf que, comme le rapporte le Daily Mail, l’instance européenne se serait arrangée pour que CR7 y figure, malgré un nombre moins important de suffrages. Selon le journal britannique, l’UEFA aurait utilisé un 4-2-4, plutôt qu’un 4-4-2 ou 4-3-3 habituellement (c’était le cas lors des six dernières années), pour faire une place au Portugais, alors que N’Golo Kanté était davantage plébiscité. L’instance européenne a ainsi sacrifié un milieu de terrain pour placer Ronaldo.

UEFA Champions League