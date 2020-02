PUBLICITÉ

Plus tôt cette semaine, l’hôte de CBS This Morning a été critiqué après son interview avec Lisa Leslie, dans laquelle King semblait faire pression sur la superstar à la retraite de la WNBA au sujet de l’accusation de viol de Kobe Bryant en 2003. Après que les fans de la légende des Lakers aient commencé à la claquer en ligne, Gayle a abordé la controverse sur IGTV, affirmant que l’extrait de leur conversation avait été sorti de son contexte par le réseau. Maintenant, alors que les critiques continuent d’affluer – de 50 Cent, Snoop Dogg et même emprisonné Bill Cosby – Oprah s’exprime et défend son copain de longue date.

“Elle ne va pas bien”, a déclaré le magnat des médias en refoulant ses larmes sur Today avec Hoda Kotb et Jenna Bush Hager. “Elle ne va pas bien parce qu’elle a maintenant des menaces de mort et doit désormais voyager en sécurité. Elle se sent très attaquée. Bill Cosby est en train de … tweeter de prison.”

“Le fait que le réseau prenne la partie la plus salace, lorsqu’il est sorti de son contexte, et qu’il soit mis en ligne pour les personnes qui n’ont pas vu l’intégralité de l’interview est très bouleversant pour moi”, a-t-elle poursuivi. “C’est quelque chose que je vais devoir traiter avec eux. Il y aura une discussion très intense à ce sujet.”

Peu de temps après, dans une déclaration à E! Nouvelles, CBS a également abordé le drame. “Gayle a réalisé une interview réfléchie et de grande envergure avec Lisa Leslie sur l’héritage de Kobe Bryant”, lit le message. “Un extrait a été publié qui ne reflétait pas la nature et le ton de l’interview complète. Nous abordons le processus interne qui a conduit à cela et des changements ont déjà été apportés.”

Abordant le scandale elle-même, Gayle a déclaré qu’elle était “mortifiée” par la façon dont la conversation avait été mal interprétée. “À mon insu, mon réseau a mis en place un clip d’une très large interview, totalement sorti de son contexte et quand vous le voyez de cette façon, c’est très choquant”, a-t-elle admis. “Ça me fait peur. Je ne savais même rien à ce sujet. J’ai commencé à recevoir des appels,” Qu’est-ce que tu fous? Pourquoi as-tu dit ça? Qu’est-ce qui se passe? ” Je ne savais pas de quoi les gens parlaient. “