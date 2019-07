Or et diamants- Un milliardaire sénégalais impliqué dans un deal de 40 milliards

Une grosse affaire portant sur une transaction financière relative à des pierres précieuses (or et diamants) est entre les mains du procureur de la République. Un dossier explosif relatif à un abus de confiance dont le préjudice est estimé à 40 milliards de francs CFA. Vous avez bien lu, 40 milliards cfa !

Le mis en cause est un richissime homme d’affaires, plusieurs fois milliardaire, donc, mais très discret, très discret et considéré comme l’une des plus grosses fortunes anonymes du Sénégal. Justement, cet homme presque inconnu des Sénégalais est poursuivi par des commerçants israéliens d’origine juive établis à Jérusalem. A travers une plainte déposée chez le procureur de la République, les commençants juifs s’activant dans la haute joaillerie de luxe accusent de l’homme d’affaire sénégalais de les avoir grugés. Un soit-transmis est en route vers une redoutable unité d’enquête pour mettre la lumière sur cette grosse affaire présentée comme l’arnaque du siècle.

A la dernière minute, le mis en cause serait favorable à une médiation. Tant mieux pour le monde des affaires ! Car avec ces Juifs vendeurs de diamants, on ne sait jamais…

Limameti.com