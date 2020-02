Ford v Ferrari “vient de remporter un Oscar pour le meilleur montage sonore.

Ces films ont également été nominés:

PUBLICITÉ

“1917”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

“Il était une fois … à Hollywood”

“Joker”

PUBLICITÉ

Les Oscars du cinéma (Academy Awards) sont des récompenses cinématographiques américaines décernées chaque année depuis 1929 à Los Angeles et destinées à saluer l’excellence des productions américaines et internationales du cinéma. L’attribution de ces distinctions dans les domaines choisis pour représenter les métiers de la création cinématographique (réalisation, interprétation, scénario, technique) est organisée, gérée et dirigée par l’association professionnelle Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Les récompenses sont décernées aux films et aux personnes qui interviennent et contribuent, aux yeux de l’Académie, les meilleures réalisations, ouvrages et travaux artistiques de l’année écoulée. Si cette compétition est ouverte aux films du monde entier à partir du moment où ceux-ci sont distribués dans le comté de Los Angeles l’année précédant la cérémonie, elle se veut avant tout une célébration de l’industrie hollywoodienne. En conséquence, elle met presque systématiquement à l’honneur des films américains et anglophones : il n’existe un Oscar du meilleur film en langue étrangère que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et on ne recense que deux longs métrages, récompensés par l’Oscar du meilleur film, dont le financement n’est pas essentiellement américain : le film du réalisateur italien Bernardo Bertolucci Le Dernier Empereur en 1988 (film italien coproduit avec la Chine et le Royaume-Uni) et le long métrage français The Artist en 2012.