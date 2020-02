La plus grande soirée d’Hollywood honorera l’une de ses propres stars.

PUBLICITÉ

Les Oscars 2020 ne sont que dans quelques semaines, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas de place pour ajouter quelque chose de nouveau à la télédiffusion. E! Les nouvelles peuvent confirmer que l’Académie rendra hommage à feu Kobe Bryant, qui a été tué dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier à Calabasas, en Californie.

Lui et sa fille de 13 ans, Gianna Maria-Onore Bryant, étaient deux des neuf personnes décédées en raison de l’incident, qui fait toujours l’objet d’une enquête.

Comme les fans de la légende des Lakers s’en souviennent, Kobe a remporté un Oscar en 2018 pour le meilleur court métrage d’animation. Le film, intitulé Dear Basketball, était basé sur un poème qu’il avait écrit pour annoncer sa retraite de la NBA.

PUBLICITÉ

Le court-métrage a été réalisé et animé par Glen Keane, qui est surtout connu pour son travail sur La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin et bien d’autres.

PUBLICITÉ

Au moment d’accepter son prix, Kobe était impressionné par sa victoire.

“C’est mieux que de remporter le championnat, pour être honnête avec vous”, avait-il déclaré à l’époque, tenant cette célèbre statue en or. “En grandissant quand j’étais enfant, je rêvais de gagner des championnats et de travailler très dur pour réaliser ce rêve, mais ensuite avoir quelque chose comme ça apparemment sorti du champ gauche.”