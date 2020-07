819 invitations envoyées

Adèle Haenel et Ladj Ly ont eu une belle surprise. L’actrice et le réalisateur ont reçu une invitation pour rejoindre l’Académie des Oscars et ses plus de 9000 membres. Au total, 819 professionnels du cinéma ont reçu cette prestigieuse invitation, contre 928 en 2018. Et pour la première fois, 45% des cartons envoyés en 2020 sont à destination de femmes, 36% à des personnes de couleur et près de 50% à des non-Américains. Cela devrait permettre à l’Académie d’atteindre ses objectifs fixés en 2016 d’au moins doubler le nombre de femmes et personnes de couleurs parmi ses membres d’ici à 2020. Un objectif largement atteint, dont se félicitent tous les membres de l’Académie des Oscars. Et parmi les étrangers, la France sera notamment représentée par Adèle Haenel et Ladj Ly, tandis que le film “Parasite” a pour sa part reçu pas moins de 13 invitations dont cinq rien que pour les acteurs.

Adèle Haenel, connue pour ses rôles dans “Portrait de la jeune fille en feu” et “120 battements par minute” est invitée à rejoindre la branche des acteurs de l’Académie. De son côté, Ladj Ly, réalisateur du film “Les Misérables”, pourra intégrer la branche des réalisateurs ou bien des scénaristes. Une belle promotion pour Ladj Ly qui a connu la consécration lors des Oscars 2020 lorsque son film “Les Misérables” avait été nommé dans la catégorie meilleur film étranger. Auprès du Parisien, le réalisateur avait fait part de sa joie : “Je donnais un cours à l’école [Kourtrajmé, NDLR] quand j’ai appris la sélection aux Oscars. On a explosé de joie. On sait que, face à Parasite, on a très peu de chances de gagner, mais représenter la France, c’est déjà énorme. Comme le fait de réaliser 1,8 million d’entrées alors qu’on en espérait 200 000 ou 300 000”.

Par Alexia Felix