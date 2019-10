Le Président Macky Sall a pris part ce matin à Oslo (Norvège) à la conférence #OurOcean. Une rencontre internationale qui a pour mission de mettre en avant les connaissances liées à l’océan afin de définir des mesures de protection, une gestion responsable des ressources marines et une croissance économique durable.

Dans son propos liminaire, ce mercredi 23 octobre 2019, devant les parties prenantes de cette rencontre, Macky Sall a relevé l’urgence et la nécessité pour tous d’agir ‘’pour inverser la tendance et sauver nos océans’’.

‘’Je suis honoré de prendre part ce jour à la Conférence #OurOcean. Nous devons prendre des mesures fortes pour protéger l’océan, ressource essentielle à la survie de l’espèce humaine. (…). Nous ne pouvons pas nous résigner quand notre propre avenir et celui des générations futures est en cause. Etats, secteur privé, institutions internationales, Société civile et organismes de recherche, nous avons l’obligation d’agir ensemble pour inverser la tendance et sauver nos océans. (…). Le Sénégal est ouvert à tout partenariat et échange d’expérience en matière de protection et de gestion durable des océans. Ensemble, travaillons pour des océans sains et propres’’, a déclaré la président Macky Sall. Convaincu que ‘’Plus de 3 milliards d’êtres humains dépendent de la biodiversité marine et côtière, il trouve qu’il est urgent d’agir pur limiter les impacts de l’activité humaine sur cette richesse naturelle’’.

il est bon de souligner que cette conférence qui réunit chefs d’États, chercheurs & membres de la société civile pour identifier les solutions de préservation de l’océan est d’une nécessité. Pour cause, les organisateurs de cette rencontre ont légitimé sa tenue régulière, organisée depuis 2014, par le fait que ‘’au cours des dernières décennies, nos environnements marins se sont largement détériorés. S’il veut inverser cette tendance, le monde doit s’engager à agir de manière durable et à investir dans des solutions innovantes.