Après le Sénégal en 2017, le jeune activiste panafricaniste franco-béninois Stello Robert Capo Chichi dit Kémi Séba devrait encore être expulsé du Continent africain et notamment du Burkina Faso après des propos jugés insultants à l’endroit du Président Roch Kaboré. Mais pour l’heure, il est toujours séquestré à la gendarmerie de l’aéroport de Ouagadougou, c’est plutôt son assistant qui va être expulsé vers Cotonou.

C’est son avocat et ami, Me Cheikh Khoureychi Ba qui l’avait défendu lors de son arrestation pour avoir mis le feu à un billet de 5000 francs Cfa à la place de l’Obélisque qui confirme l’information. Selon lui, Kémi Séba avec qui il s’est entretenu, « est toujours séquestré à la gendarmerie de l’aéroport de Ouagadougou. Héry, son fidèle assistant, vient d’être libéré et sera embarqué dans l’avion à 3:00 du matin »





