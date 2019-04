OUAKAM : 8 étudiants congolais résidants au Sénégal arrêtés

8 étudiants congolais résidant au Sénégal sont en garde à vue à la Brigade de Ouakam. Ces derniers ont été arrêtés, ce lundi, lors d’une manifestation, organisée devant les locaux de leur Ambassade pour réclamer le paiement de leurs bourses.

Alfred Poaty, Président de l’Amicale des élèves, étudiants et stagiaires congolais au Sénégal, joint au téléphone, revient sur les circonstances des arrestations avant de réclamer la libération immédiate de ses camarades. Selon ses explications, le 25 mars dernier, les étudiants boursiers congolais résidant au Sénégal ont reçu une note leur informant que leurs bourses du quatrième trimestre de 2016 seront payées, ce lundi, à main propre par une équipe du trésor public congolais qui devait être au Sénégal depuis le vendredi dernier, 12 avril. C’est sur ces entrefaites que les étudiants ont envahi, ce lundi, les locaux de leur ambassade afin de percevoir leurs bourses. Sauf que, leur déplacement sera vain.

Sur demande de l’ambassadeur du Congo au Sénégal, l’ambassade est quadrillée par les éléments de la gendarmerie de Ouakam. « Trente minutes plus tard, un renfort de gendarmes est arrivé et ils ont commencé à nous chasser. On manifestait pacifiquement et, les gendarmes ont commencé à nous bastonner. On a riposté. Sur ce, 10 de nos camarades ont été arrêtés, mais deux d’entre eux ont été libérés. Les autres sont toujours en garde à vue et ils pourraient être déférés aujourd’hui devant le parquet, s’ils ne sont pas libérés aujourd’hui », a expliqué le président de l’amicale des élèves, étudiants et stagiaires congolais. Avant d’ajouter : « Nous réclamons notre dû. On nous doit 30 trimestres de bourses. Depuis 2016, nous n’avons pas perçu nos bourses. Il y a des étudiants congolais résidant au Sénégal qui ont soutenu leur mémoire depuis longtemps mais qui n’arrivent pas à recevoir leurs parchemins parce qu’ils doivent de l’argent à leurs différentes établissements. Nous sommes laissés à nous-mêmes. Aucune autorité ne nous vient en aide pour décanter la situation ».