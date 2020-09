Ouakam – Le vigile avait un « toolou yamba » dans la maison qu’il gardait

By By DIOP Mamadou Share



M. Ba, a été déféré, ce jeudi, au parquet de Dakar. Il cultivait des plants de cannabis dans la maison dont on lui a confié la garde.

M.Bâ est un spécimen rare et a de l’audace à revendre. Vigile, il lui a été confié la garde d’une maison sise à Ouakam. Le bonhomme y a aménagé un petit espace, pour y cultiver du chanvre indien. Son petit jeu a fini par lui ouvrir les portes de la prison, puisque les limiers de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar ont été informés d’un intense trafic de l’’’herbe qui tue’’ dans la zone.

Les enquêteurs ont fait une descente inopinée sur es lieux et ont eu la surprise de trouver des plants de cannabis dans la maison.

Les limiers ont trouvé,lors de leur perquisition, une plante mûre de plus d’un mètre de haut, pourvue de plusieurs rameaux touffus. Ainsi qu’une quantité d’environ 125 grammes de cette même drogue en séchage.Le poids

de la culture, est de 4 kg de“yamba’’.

Lors de son face-à-face avec les hommes du commissaire Bara Sangharé, le principal suspect, qui est âgé de 50 ans, a reconnu les faits qu’on lui reproche.En outre, il a déclaré que c’était destiné à sa consommation personnelle et non à la vente.

Mais il n’a pas convaincu les enquêteurs qui l’ont remis entre les mains du procureur de la République. Il est poursuivi pour culture et détention de chanvre indien.

