Ouattara ne compte pas amnistier Gbagbo, Lolo Beauté confirme sa relation avec Seny Krangba

Laurent Gbagbo, né le 31 mai 1945 à Gagnoa, est un historien, écrivain et homme d’État ivoirien, président de la République du 26 octobre 2000 au 11 avril 2011.

Fondateur avec son épouse Simone du parti de gauche Front populaire ivoirien (FPI), il est un opposant historique à Félix Houphouët-Boigny.

Il est élu à la tête de la Côte d’Ivoire en 2000 face au président sortant, Robert Guéï. Son mandat est marqué pendant plusieurs années par une crise politico-militaire.

À l’issue de l’élection présidentielle de 2010, qui devait se tenir en 2005 mais qu’il a repoussée à plusieurs reprises, il est donné battu par Alassane Ouattara par la Commission électorale indépendante et la quasi-totalité de la communauté internationale, mais est déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel. Il refuse de quitter le pouvoir, ce qui entraîne une crise militaire de plusieurs mois. Il est finalement arrêté le 11 avril 2011 par les forces d’Alassane Ouattara. Incarcéré auprès de la Cour pénale internationale à La Haye, il est acquitté par les juges de première instance en janvier 2019 ; dans l’attente d’un éventuel second procès, il vit en Belgique et ne peut se rendre dans un autre pays qu’avec l’accord de celui-ci.