Alors que les activités physiques en public ont été interdites, afin d’éviter la propagation de l’épidémie du coronavirus, le Président ougandais Yuweri Museveni a publié sur Twitter ses séances d’exercices physiques au palais.

Une façon pour le dirigeant ougandais de montrer que malgré le confinement de deux semaines, il faut continuer de faire des exercices à domicile.

As promised in his address yesterday, The President today started his day with indoor exercising. He encourages all Ugandans who have interest in exercising to do it indoors @KagutaMuseveni @OfwonoOpondo @DianaAtwine @FrankTumwebazek @UgandaMediaCent #SafeAtHome pic.twitter.com/tC8YdeKsgR

— Government of Uganda (@GovUganda) April 9, 2020