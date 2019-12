« Il ne faut plus arrêter les gens parce qu’ils ont manifesté. Il faut également arrêter d’interdire les manifestations au Plateau. On ne peut pas dire aux gens vous pouvez manifester, mais vous ne pouvez aller dans telle zone. C’est un point sur lequel nous allons discuter dans le cadre du dialogue national », a déclaré Oumar Sarr dans des propos relayés par la RFM, hier, à Dagana, non sans exiger « la libération immédiate et sans condition » de Guy Marius Sagna et compagnie.

Oumar Sarr condamne l’arrestation des manifestants lors du sit-in du collectif Nio Lank à la Place de l’Indépendance, vendredi dernier, et exige la libération sans condition de Guy Marius et des autres détenus en prison.