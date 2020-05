L’ancien international rend hommage à Souleymane Camara qui devrait bientôt aller à la retraite.

Ousmane Ndoye assure que le joueur de Montpelier a eu une carrière bien remplie.

Il se souvient qu’en équipe nationale, Souleymane Camara a toujours été sérieux. Par ailleurs, il était très pieux.

“Il a eu une carrière méritée. Ensemble, nous avons été plusieurs fois en sélection nationale du Sénégal et c’était un joueur très sérieux et amoureux de ce qu’il faisait. Je l’estime aussi pour sa piété, il ne rate jamais l’heure de la prière. Je l’appelais “Imam“ en sélection. En plus, on avait le même agent, Mathieu Chupin”, a indiqué Ousmane Ndoye.

Metrodakar

