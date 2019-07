Ousmane Sonko, Basta Ya ! (Par Ibrahima Sène)

Depuis la publication de ton livre intitulé « Solutions », jusqu’à nos jours, en passant par la pré campagne et campagne électorale, tu n’as eu de cesse à vouloir convaincre l’opinion publique de tes accusations de « bradage de l’intérêt national » dans le secteur pétrolier et gazier, dont serait coupable le Président Macky Sall, et de « corruption et conflits d’intérêts » dont son frère, Aliou Sall serait l’objet.

Malgré ton activisme débridé et les invectives qui ont formé la trame de tes discours de campagne électorale de la Présidentielle du 24 février 2019, qui a été axée principalement sur ces thèmes, le peuple souverain, a renouvelé dès le premier tour, sa confiance au candidat sortant, le Président Macky Sall.

Cette réponse cinglante et sans équivoque du peuple, exprimée par son suffrage, a été le résultat de sa claire compréhension de tes objectifs politiciens qui sont en totale contradiction avec tes prétentions d’être le « candidat de la défense de l’intérêt national », le « candidat anti système » qui va mettre fin au « bradage » de notre pétrole et notre gaz.

Il a suffi au peuple de comprendre l’essence de ton programme alternatif relatif à la « Défense de l’intérêt national », pour découvrir le « jeu de dupe » auquel tu t’emploies.

En effet, tu as promis à ce peuple de « renégocier pour reprendre » les contrats dont TIMIS a bénéficiés, qui seraient non seulement illégaux, mais aussi, contraires aux intérêts du peuple, tout en étant source de corruption de Aliou Sall.

Cela est présenté au peuple, comme une nécessité pour pouvoir ouvrir de nouvelles négociations avec des compagnies qui seraient plus crédibles techniquement et financièrement, afin de mieux sauvegarder l’intérêt national.

Cette prétention « patriotique » fut perçue par le peuple comme une « légèreté » inqualifiable de la part de celui qui se présente en « Homme d’Etat », et qui semble ne pas connaître tous les problèmes judiciaires et financiers endurés par l’Etat du Sénégal, sous le Président Wade, à cause de sa remise en cause unilatérale des contrats avec KUMBA RESSOURSES » d’Afrique du SUD, concernant l’exploitation de notre minerai de fer de la Falémé dans la Région de Kédougou, pour les concéder à MITTAL, qu’il perçoit comme une Multinationale techniquement et financièrement plus crédible.

Le peuple s’est demandé à juste raison, comment SONKO a -t -il pu ne pas connaître une telle situation qui a bloqué l’exploitation de notre minerai de fer, dont le Président Wade s’est rendu compte très tard, en traduisant MITTAL devant la justice internationale, alors que son contentieux avec KUMBA RESSORCES, pour lequel le Sénégal a été condamné, était toujours en cours ?

A l’arrivée au pouvoir, le Président Macky Sall, pour sauver les intérêts du Sénégal sur son minerai de fer, dut négocier intelligemment avec MIITTAL pour obtenir des compensations financières qui lui ont permis de solder son contentieux financier avec KUMBA RESSOURCES afin de récupérer la propriété de la concession minière, et les études techniques qui y ont été faites durant la phase de recherche et de prospection, pour les rétrocéder à une Société nationale, MIFERSO, afin de reprendre la mise en œuvre du projet d’exploitation du minerai de fer de la Falémé.

Le Sénégal, redevenu ainsi propriétaire du droit d’exploitation de son minerai de fer, est depuis lors à la recherche de nouveaux partenaires, alors que sans le contentieux avec KUMBA RESSOURCES, le Sénégal aurait commencé à exporter son fer depuis longtemps.

Faisant naïvement table – rase du passé, SONKO promettait donc au Sénégal de revivre ce même calvaire qui allait l’empêcher de rentrer, dès 2022, dans la cour très enviable des pays producteurs de pétrole et de gaz, parmi lesquels, pour le gaz, le Sénégal est le 5ème producteur d’Afrique et 27 ème du monde.

Nonobstant tout cela, SONKO le «Patriote », expert fiscal de renommée, promet aussi dans son Programme alternatif, de faire de « grands cadeaux fiscaux » aux Grandes entreprises, dont les multinationales du pétrole qu’il aurait agréées, en portant « l’Impôt sur les Sociétés » (IS) de 30% où le Président Macky Sall l’avait porté en 2013, à 23%, comme l’a fait Trump aux Etats Unis !

Ce qui est paradoxale chez ce « Patriote », c’est son obsession à accuser le Président Macky Sall de « brader » les intérêts pétroliers et gaziers du peuple avec TMIS, alors que sous le Code Général des Impôts hérité du Président Wade, « l’Impôt sur les Sociétés » était ramené de 33% à 25% sans qu’il ne soit accusé de « brader l’intérêt national » par SONKO, qui lui-même s’est auto proclamé « Défenseur de l’intérêt national », tout en rabaissant davantage l’IS des 30% où le Président Macky Sall l’avait de porté, à 23% ! .

Il s’est même donné l’outrecuidance d’accuser publiquement le Président Macky Sall, « trahi » tout en le menaçant de « traduction devant la Haute Cours », usurpant ainsi les prérogatives que la Constitution reconnaît exclusivement à la majorité des 3/5 des Députés de l’Assemblée nationale.

Ce faisant, il a cherché clairement des ennuis judiciaires pour « usurpation de fonction, faux et usage de faux », afin de se prendre comme une « victime politique », pour faire du « Karim Wade » et du « Khalifa Sall » dans le cœur des Sénégalais, qui, par culture, ne s’interrogent pas sur la « faute commise », mais se désole toujours de la « sanction ».

La culture du « buka topp », « baal ko » qui est spécifique à notre peuple, ne signifie pas pour lui, « amnistie » pour la « faute » commise, mais lui permet d’enlever tout crédit au « fauteur ».

C’est cela qu’il a montré à SONKO, dans l’expression de son suffrage, en élisant largement le Président Macky Sall dès le premier tour de la Présidentielle du 24 février 2019.

Et c’est aussi, ce qui explique le dégarnissement de la manifestation de ses «amis» du samedi 6 juillet 2019, alors qu’ils s’attendaient à un ras – de marée pour exiger « la vérité sur les contrats pétroliers » !

Il est temps que SONKO cesse sa «comédie», et qu’il prenne son courage entre ses mains pour aller à la DIC, contribuer à l’éclatement de la vérité si tant est son objectif.

Le peuple l’a démystifié depuis longtemps, mais il ne s’en rend pas compte, poussé dans ses excès par des partisans sans aucun encrage social, ni d’envergure personnelle.

Sonko, basta ya !

Ibrahima SÈNE – Pit/Sénégal

Dakar le 7 juillet 2019