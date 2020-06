Le leader de PASTEF/Les patriotes s’est prononcé sur les émeutes de l‘eau à Cap Skirring où les populations se sont violemment affrontés aux gendarmes. A travers un «message à la jeunesse», Ousmane SONKO qui déplore ses violences n’a pas manqué de mettre les autorités face à leurs responsabilités.

«Les citoyens doivent éviter de recourir à la violence. Le droit de protester est garanti par la Constitution. Cap Skirring est un pôle touristique qui n’a pas d’eau, ce n’est pas normal. Pendant ce temps, on a investi 1500 milliards CFA dans un train», dénonce le député.

Parlant des forces de l‘ordre, le candidat arrivé 3ème à la dernière Présidentielle dénonce leurs conditions et les loge à la même enseigne que les populations manifestants. «Le gradé qui est à la tête d’une brigade perçoit 350 000 par mois, alors que le policier et le gendarme touchent entre 116 000 et 140 000 FCFA, ce n’est pas normal. Et, pendant ce temps, on verse énormément d’argent aux retraités politiques comme c’est le cas avec ce fameux décret (Ndlr : Décret sur l’Honorariat pour les anciens présidents de Conseil économique et social qui fait polémique)», indique-t-il.