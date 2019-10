Ousmane Sonko défie le pouvoir et campe sur sa position. Dans l’affaire des 94 milliards qui l’oppose à Mamour Diallo, il « s’en sortira avec une victoire éclatante ». Cependant, le leader de Pastef est bien conscient des risques qu’il encourt en ce moment.

Dans « la stratégie du gouvernement de me nuire, il y a 5 possibilités pour le camp de Macky Sall. La diffamation, la diffusion de fausses nouvelles, la dénonciation calomnieuse, le trouble à l’ordre public et atteinte à la sureté de l’Etat et le recel de documents », révèle Ousmane Sonko, dans une déclaration publique ce jeudi, au siège du Pastef, mais s’empresse-t-il de préciser ; « ça ne marchera pas ! ».