Ousmane Sonko : « Je suis habitué des menaces …»

« Je suis habitué des menaces… », prévient Ousmane Sonko. Absent de la scène médiatique depuis un moment, le leader de Pastef était présent, ce vendredi 10 mai, à la cérémonie de lancement de l’ouvrage : « Ousmane Sonko : trajectoire, parcours et discours de l’espoir ». Un livre du journaliste Ababacar Sadikh Top, de concert avec Ousmane Sonko et préfacé par le Docteur Cheikh Tidiane Dièye.

Lors de la cérémonie de dédicace dudit livre à la maison d’édition l’harmattan Sénégal, le député Ousmane Sonko, prenant la parole, a fait savoir qu’il n’est pas ébranlé par les menaces. « Je suis habitué des menaces y compris celles qui viennent d’en haut », a-t-il fait savoir.

Dans un autre registre, il dit ne pas croire « au messie encore moins aux actions isolées ou individuelles (…) Je crois à l’action collective, qualitative. Je crois à la nécessité d’avoir une masse critique de Sénégalais qui ont suffisamment conscience des enjeux de l’heure (…). C’est à la jeunesse sénégalaise de gagner le combat pour la démocratie, le progrès et la bonne gouvernance« . Pour lui, « c’est à nous de gagner ce combat, c’est à nous de le parachever et de faire bénéficier à nos fils et petits-fils les fruits de cette lutte»