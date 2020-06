Ousmane Sonko est très touché par la disparition de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Le leader de Pastef dit avoir perdu un père et un ami.

Voici les mots de Ousmane Sonko : « Avec la disparition de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck, khalif de Thiénaba Seck, j’ai perdu un papa, un ami et un guide qui m’avait adopté et intégré par sa simplicité, son humilité et sa gentillesse incommensurable.

C’est un vrai homme de Dieu que le Sénégal et le monde viennent de perdre.

Nous présentons nos sincères condoléances au foyer de Thiénaba, à tous les sénégalais et à la oumma.

Allahoumaghfirlahou warhamhou »





