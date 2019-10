Ousmane Sonko est sur la Sen Tv, dans une émission avec le journaliste Pape Alé Niang. Le député revient sur le dossier brûlant de la politique sénégalaise, notamment l’affaire des 94 milliards mais également sur sa relation avec Abdoulaye Wade. En précisant la nature de son rapprochement avec l’ex chef de l’Etat, le leader de Pastef fait une grave révélation.

« Ma relation avec Abdoulaye c’est comme une relation entre un petit-fils et son grand-père. Il m’appelle souvent pour magnifier mon patriotisme envers le Sénégal et me donne des conseils », a d’emblée laissé entendre l’ancien Inspecteur des Impôts et Domaines.

Il poursuit : « Je ne pense pas que Aboulaye Wade est un ennemi caché. Tout récemment, le président Abdoulaye Wade m’a appelé chez lui pour m’informer que Macky Sall oeuvre pour ma liquidation. Donc, s’il n’était pas sincère avec moi, il n’allait jamais poser cet acte ».

Une déclaration qui risque de faire couler beaucoup d’encre. Dans un contexte où les deux chefs d’Etats ont scellé pas longtemps une union effective.

SENEGO