Le Parti socialiste prépare une forte mobilisation pour rendre hommage à feu Ousmane Tanor Dieng, décédé le 15 juillet 2019 à Paris (France). Après l’hommage rendu par la République, les socialistes vont organiser des festivités les 21 et 23 février 2020 pour se souvenir de leur défunt leader. En réunion du secrétariat exécutif national hier, à la Maison du parti Léopold Sédar Senghor, les responsables du Ps ont échangé sur les préparatifs de l’événement qui s’organisera en deux temps. Le vendredi 21 février 2020, les socialistes vont retourner aux sources pour démarrer la commémoration à Nguégniéne, village natal de Ousmane Tanor Dieng.

Ce premier jour sera consacré à un récital de Coran, un enregistrement des hommages des parents du défunt et des camarades les plus proches du Ps et un recueillement sur sa tombe. Le dimanche 23 février 2020, se tiendra la grande journée d’hommage à la Maison du Parti socialiste Léopold Sédar Senghor (Dakar). Il y aura une exposition photos pour revisiter la vie et l’œuvre de Tanor, suivie d’une cérémonie d’hommages.

Pour immortaliser ces événements, les socialistes comptent réaliser un film-histoire sur la vie et l’œuvre de feu Ousmane Tanor Dieng. Selon Abdou Karim Mbengue, responsable de la cellule communication du Ps, des personnalités politiques du Sénégal et de l’étranger sont attendues. «Après l’hommage rendu par la nation symbolisé par toutes les actions réalisées par le gouvernement et l’hommage de toutes les entités de la République, le Ps ne pouvait être en reste», a dit Abdou Karim Mbengue. Qui annonce que l’actuelle Secrétaire générale du Ps, Aminata Mbengue Ndiaye, a demandé à l’ensemble du parti de se mobiliser pour rendre un vibrant hommage à leur défunt leader politique.