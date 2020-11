Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



Idrissa Seck est un homme d’État sénégalais, né le 9 août 1959 à Thiès, ancien Premier ministre, ancien maire de Thiès et actuel président du Conseil économique, social et environnemental et président du Conseil départemental de Thiès.

Idrissa Seck est né à Thiès le 9 août 1959 de Assane Seck et Fatou Seck, née Diop2.

Après avoir fait ses classes à l’école coranique, Idrissa Seck intègre l’école Randoulène Sud 2 de Thiès où il effectue son cycle primaire puis le collège Saint-Gabriel de Thiès pour son cycle secondaire, sanctionné par le baccalauréat en 19813.

Boursier, il intègre la classe préparatoire à l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC) du lycée Marcelin-Berthelot de Saint-Maur-des-Fossés en France puis en 1983, Sciences Po, en section « Économie et Finance »4,5.

En 1989, il bénéficie du programme de bourses Parvin Fellowship de l’université de Princeton6. À Princeton, il est étudiant à la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs (en)5.