« L’heure est grave, notre pays est en danger. Vous devez pouvoir lire le malaise des acteurs. Personne n’est content. Et j’ai honte de ma nation ! » C’est la première remarque faite par Djockel Faye SG Départemental du CUSEMS, dans sa prise de parole à la réunion consacrée à la préparation de la reprise des enseignants/ apprentissage, convoquée par le Préfet du département de Mbour ce vendredi 15 Mai 2020, qui se déroule présentement. Le Coordonnateur du G7 met les autorités devant leur irresponsabilité pour ne pas dire leur responsabilité. « Vous avez dit ne pas vouloir prendre le micro pour ne pas être infecté. Le Président de la République fait ses conseils de ministre par visioconférence, les IA même ne peuvent pas tenir leurs réunions », leur lance t-il. Avant de poursuivre : « moment où les cours s’arrêtaient, on était à 20 cas positifs au Sénégal. Or, aujourd’hui nous en sommes à plus de 2000 ». Ce qui lui fait constater un forcing et une mise en danger de l’école par cette décision des autorités. « Le danger est qu’au moment où nous serons dans nos classes vous serez dans vos bureaux », se lamente le syndicaliste. Les effectifs pléthoriques dans les classes, inquiètent les enseignants. « Est-ce que vous n’êtes pas dans les dispositions de rouvrir les classes que pour nous jetez en pâture. Si c’est le cas, endossez toutes les responsabilités », martèle-t-il.

Xibaaru

