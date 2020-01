Pablo Mari évoque la forme actuelle de Sadio Mané et de Mohamed Salah. Le défenseur central espagnol, qui a récemment rejoint Arsenal, pense que les deux attaquants des Reds sont parmi les meilleurs joueurs du monde, même si au bout du compte, ce ne sont que des gens comme tout le monde. Mais, précise-t-il, « nous avons aussi une équipe fantastique avec les meilleurs joueurs ».

Le joueur de 26 ans faisait partie de l’équipe de Flamengo qui a affronté Liverpool. Il a, selon Afriquesports visité par Senego, aidé son équipe à garder sa cage inviolée avant que les Reds ne réussissent à trouver la faille en prolongation par l’intermédiaire de Roberto Firmino à la 99ème de jeu.

« Ce fut une grande expérience [d’affronter ces joueurs]. C’était vraiment excitant de jouer contre un grand club et je pense que j’ai très bien performé », a déclaré Mari sur le site officiel du club.

Et d’ajouter : « C’est du football et c’est ainsi qu’il faut le voir. Vous devez affronter toutes les équipes, que ce soit Liverpool ou tout autre club du monde. J’ai beaucoup confiance en ce grand club, Arsenal, et je sais que nous allons très bien faire. »