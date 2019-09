Dakar va abriter la 6ème édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, les 18 et 19 novembre prochains. La cérémonie de lancement a été présidée, ce mardi, par le ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, en présence de partenaires du gouvernement.

Cette année, 450 participants sont attendus à Dakar. Les objectifs de la présente édition: contribuer à repenser les mécanismes de sécurité collective et de prévention des conflits et de l’extrémisme violent sur le continent africain, proposer des réponses aux limites des opérations de Paix en Afrique dans un contexte de crise du multilatéralisme.