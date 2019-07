Palais- La Demande spéciale de Macky Sall à Aliou Cissé , le président a indirectement fixé l’avenir du coach

La Soirée a été belle et inoubliable , communion entre Joueurs , supporters et autorités. L’accueil se termine devant le palais avec un message fort du président de la république aux supporters et aux joueurs .En Effet le chef de l’Etat remercié le staf , les joueurs et particulièrement le coach Aliou Cissé à qui il magnifie son travail et son dévouement .Il lui a ainsi fait une demande spéciale à savoir de rester sur cette dynamique de travail et de préparer ses troupes pour la CAN2021.Ce qui veut dire qu’Aliou Cissé reste à la tête de cette sélection nationale.

Macky Sall a livré un discours fort pour galvaniser les joueurs car ils ont su lever la tête et honorer le peuple sénégalais. La Population sénégalaise a répondu présente , la fête a tété belle. Vive le Sénégal.