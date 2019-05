Après avoir limogé ses collaborateurs à grand renfort médiatique, Macky Sall est en train de les reprendre un par un. Et cette fois-ci, dans une totale discretion pour ne pas dire sans tambours ni trompette.

A la suite de Coumba Ndofféne Diouf, Mor Ngom et El Hadji Diouf, il a fait revenir au Palais deux ses lieutenants. Mahmoud Saleh et Mbaye Ndiaye, puisqu’il s’agit d’eux, ont tous été reconduits à leur poste de ministres d’Etat, selon L’Observateur et L’As.