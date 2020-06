Le duo d’humoristes très discret sur leur vie privée

TF1 propose ce vendredi 26 juin une rediffusion de l’émission humoristique “Ce soir, c’est Palmashow”. Une soirée spéciale composée de sketchs et de parodies avec de nombreux invités, spécialistes dans le genre. Aux côtés de Grégoire Ludig et David Marsais (les créateurs du duo Palmashow), les téléspectateurs pourront retrouver Alain Chabat, Florence Foresti, Kad Merad, Benoît Poelvoorde, Anaïs Demoustier, Jérôme Commandeur, Elie Semoun, Thomas N’Gigol ou encore Fred Testot. Si le duo aime se moquer des petits travers du quotidien notamment amoureux, il reste très discrets sur leur vie privée. Grégoire Ludig est en couple avec la journaliste sportive de Canal + Marie Portolano. En avril 2017, sur le plateau de “Il en pense quoi Camille ?”, la jeune femme avouait du bout des lèvres être en couple avec l’humoriste. Les amoureux viennent de fêter leur premier anniversaire de mariage.

Quant à David Marsais, le comédien est encore plus discret. D’après nos confrères de Closer, il serait en couple avec Marguerite de Belloy. La jeune femme n’est pas une inconnue des fans du Palmashow. Elle a participé à plusieurs sketchs et parodies comme “Quand on rend visite à l’hôpital”, “Pendant un déjeuner avec sa belle-famille” ou encore “Après le premier baiser”. Toujours d’après Closer, l’ancienne comédienne s’est reconvertie dans la tapisserie et la vente de fauteuils anciens. Si Grégoire Ludig et Marie Portolano se dévoilent un peu sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, le couple formé par David Marsais et Marguerite de Belloy reste de son côté plus que discret.

Par Non Stop People TV