On a beau vanter l’efficacité de l’Artémisia pour le traitement contre le covid-19 ,le Professeur Moussa Seydi reste prudent quant à la communication qui entoure cette plante médicinale. Selon lui, il est très difficile de créer un vaccin contre une maladie non-immunisante comme c’est le cas avec le covid-19.C’est la raison pour laquelle, il préfère procéder à une étude beaucoup plus exhaustive pour pouvoir déterminer l’utilisation ou non de cette panacée contre le covid-19.

L’Artemisia est une plante herbacée annuelle de la famille des astéracées qui est utilisée depuis plus de 2000 ans par la médecine traditionnelle chinoise. C’est une plante originaire de l’Afrique du Sud que l’on retrouve au Sénégal depuis plusieurs années. Cette plante permet non seulement de guérir des personnes atteintes du paludisme mais elle a aussi des pouvoirs préventifs et répulsifs.Pour le Covid-Organics malgache, la Guinée Equatoriale a réceptionné sa livraison suite à un déplacement fort médiatisé à Antanarivo de son vice-ministre de la Santé, Mitoha Ondo’o Ayekaba. Idem pour le Bissau guinéen Umaro Cissoco Embalô, président fraichement reconnu par la CEDEAO . Le Chef de l’Etat Macky Sall devrait recevoir sa commande dans les plus brefs délais. La tisane “Covid-Organics”, mise au point par l’Institut Malgache de Recherches Appliquées, déclenche une sorte de mobilisation panafricaniste dont l’ampleur est inversement proportionnelle aux réserves de l’OMS et de l’industrie pharmaceutique mondiale. Les études cliniques en cours devraient confirmer les vertus préventives et curatives de ce remède miracle. Confrontée à une vision catastrophiste de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de la plupart des institutions internationales, le continent s’avère finalement plus inventif et plus résilient que ce que ne laissait présager son système sanitaire scandaleusement limité. Mais pour autant, tous les scientifiques africains ne semblent pas être sur la même longueur d’onde que les politiques enclins à avoir de quoi soulager leurs populations contre le covid-19.Un virus qui progresse lentement au sein du continent africain. Dans un entretien accordé à la RTS1, Professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Fann à Dakar émet de sérieuses réserves sur les vertus médicinales de l’Artémisia. Sans s’emballer face au triomphe affiché par les politiques sur cette panacée contre le covid-19, Pr Seydi est d’avis que l’artémisia agit sur certains virus. “Au laboratoire, ça agit même sur le virus de l’hépatite B. On peut donc supposer que ça agit sur le COVID-19. Mais en réalité, on n’en sait rien. En tant que chercheur, il faut que le médicament puisse agir au niveau du laboratoire, qu’il agisse aussi chez l’être humain avant que je ne puisse prendre de décisions. C’est ce que j’ai fait avec l’hydroxychloroquine et l’azithromycine. On sait que ça agit au niveau du laboratoire depuis longtemps. Les Chinois l’avaient démontré d’ailleurs. On sait que ça agit chez l’être humain à partir d’une étude préliminaire avec toutes ses imperfections. Mais là (avec l’artémisia), je n’ai pas tous ces éléments.”Ce qui démontre à suffisance qu’à proprement parler,l’Artémisia n’a pas encore démontré son efficacité unanime pour guérir le covid-19.Mais pour l’heure,d’aucuns chantent partout ses vertus pour guérir le coronavirus.

Assane SEYE-Senegal7