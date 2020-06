En dépit du contexte plutôt défavorable dans lequel nous sommes, le leader de la nouvelle écurie USA, Papa Sow, a accepté de répondre à la question de savoir s’il va lutteur avec les lutteurs de Fass ou pas. Selon lui: 《Pour dire vrai, j’ai d’autres préoccupations que de parler de Fass. Je ne veux plus tellement m’attarder à évoquer mes relations avec Fass. Je veux regarder devant et travailler à faire avancer la discipline et mon écurie. C’est sur cela que je mets l’accent actuellement. C’est comme quand on a évoqué la possibilité que je croise les lutteurs des Parcelles Assainies. De la même manière que cela est impossible, il serait mal vu que j’affronte dss lutteurs de Fass. Neammoins, si des jeunes des deux écuries doivent lutteurs entre eux, je ne vois pas pourquoi on s’y opposerait”.

