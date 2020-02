Du haut de son mètre 85, Pape Bakary Gueye régale les amateurs du championnat local. Le jeune joueur venu de Saint-Louis fait actuellement ses armes à Sonacos. Gaucher espiègle, à l’allure imposante, il a une aisance déconcertante avec le cuir.

Souvent utilisé comme un milieu offensif, il est capable de jouer sur tout le front de l’attaque et brille comme soutien de l’attaquant de pointe. De ses passages à l’école de football Pape Samba Mbow, à la Linguère de Saint-Louis et à Génération Foot, il récite ses gammes à Sonacos, parfaitement. L’objectif avec son club reste la montée en Ligue 1. En attendant, profitez de ce talent brut qui ne demande qu’à scintiller au plus haut niveau.