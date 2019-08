Pape Cheikh Diallo annonce une bonne nouvelle à ses fans

Pape Cheikh Diallo n’apparaît pas ces temps-ci, sur le petit écran de la Tfm. Depuis le retour de »Yewouleen » après le ramadan, l’animateur n’a présenté que quelques numéros, avant de prendre un congés pour préparer son premier Hadj.

Audience

Pape Cheikh Diallo est devenu un animateur incontournable à la Tfm. Présentant des tas d’émissions sur la chaîne de Youssou Ndour, il a réussi à captiver un bon nombre de fidèles téléspectateurs. De par ses délires et son ouverture, toutes les grandes célébrités veulent partager le plateau avec lui. Ce qui offre une bonne notoriété.

Hadj

Habitué à procurer de la bonne humeur à ces téléspectateurs, ces derniers se questionnaient sur son absence. Sur les réseaux sociaux, Pape Cheikh s’est expliqué. « Par la grâce d’Allah , je vais effectuer le Hadj cette année in sha Allah. Je vous demande de prier pour moi et j’en ferai autant pour vous et toute la Oummah. Balen ma akh », note-t-il sur son compte Intagram visité par Senego.

Responsabilité

Depuis le départ de Dj Boubs, Pape Cheikh Diallo se positionne davantage à la Tfm, accumulant des plus de fonctions. Il y a 10 mois , il a été nommé Directeur général de la radio digitale King Fm.