Pape Demba Bitèye (Dg Senelec) : « Il n’y aura pas de délestages »

« Il n’y aura pas de délestages. La Senelec dispose de suffisamment de capacités de production et nos centrales sont correctement alimentées en combustible. Donc, il n’y a pas de risque de délestages. La qualité de service, si on n’a pas d’incident majeur, sera maintenue. La Senelec fait correctement la maintenance de ses centrales et sa puissance disponible lui nous permet de couvrir largement la demande, malgré la période de fête, à travers tout le pays ».

C’est ce qu’a dit, hier, rapporte Libération dans sa livraison de ce mardi, le Directeur général de le Senelec, Pape Demba Bitèye, qui faisait face à la presse.

Selon le journal, il a profité de l’occasion pour se féliciter des dispositions prises par le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Saouda Diallo, de mettre 35 milliards de Fcfa à la disposition de la Société nationale d’électricité pour lui éviter toute rupture de stock en fuel.