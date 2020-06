Dakar, 25 juin (APS) – L’entraîneur du FC Sochaux (Ligue 2 française), le Sénégalais Omar Daf, ne va pas accorder de passe-droits à ses compatriotes malgré leur présence massive au sein de l’effectif sochalien, pour demeurer en accord sur ce point avec sa ligne de conduite, assure Pape Fall, ancien international sénégalais reconverti entraîneur.

“Omar (Daf), tout le monde connait comme un garçon intelligent et très sérieux, et il n’a pas besoin de changer d’attitude en dépit de la présence remarquée des internationaux sénégalais’’, a indiqué Pape Fall dans un entretien avec l’APS.

Pape Fall se dit sûr que Daf “mettra en place l’équipe la plus compétitive qui pourrait lui apporter les meilleurs résultats”.

“Il fera preuve d’équité et les meilleurs vont jouer”, a indiqué l’ancien arrière droit de l’équipe nationale du Sénégal, ex adjoint de Franck Dumas sur le banc du SM Caen dans la première décennie des années 2000.



Outre Christophe Diédhiou, Ousseynou Thioune et Abdoulaye Sané, déjà présents dans l’effectif de Sochaux lors de la saison 2019-2020, le milieu de terrain Joseph Lopy et l’arrière gauche Abdallah Ndour, en provenance du RC Strasbourg (élite française), sont venus renforcer le contingent sénégalais du FC Sochaux.

Pape Fall, évoquant Omar Daf, parle d’un “grand monsieur qui a toujours fait preuve de sérieux quand il était joueur’’, la même attitude le caractérise encore lorsqu’il est devenu entraîneur.

“Lui, ce n’est pas quelqu’un qui va faire plaisir à quelqu’un au détriment d’autres, il n’aura pas besoin de dire qu’il est plus proche d’un tel ou un autre’’, a dit Pape Fall, qui a été le second de Franck Dumas quand Mbaye Niang faisait ses débuts au SM Caen.

Aussi se dit-il convaincu qu’Omar Daf va mettre en place à Sochaux l’équipe la plus performante possible au cours de la saison 2020-2021.

Omar Daf, ancien joueur du FC Sochaux reconverti dans le coaching, a été adjoint de plusieurs techniciens, puis intérimaire, avant de se voir confier les rênes de l’équipe première.

Il “va aligner les meilleurs, qu’ils soient Sénégalais ou pas”, a-t-il insisté, soulignant que les internationaux sénégalais doivent plutôt essayer de rendre la monnaie de la confiance qu’Omar Daf a placée en eux.

“Qu’ils n’attendent pas de lui des passe-droits au contraire, ils doivent montrer que le coach ne s’est pas trompé en leur faisant confiance”, a déclaré l’ancien joueur de l’OM et du SM Caen.

En plus d’Omar Daf, plusieurs joueurs sénégalais ont porté le maillot du FC Sochaux alors qu’il évoluait au sein de l’élite du football français, à savoir Souleymane Diawara, Badara Sène et Guirane Ndaw.

APS

