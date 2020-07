La suite après cette publicité

L’actualité de l’Olympique de Marseille est très chargée en ce moment. En effet, depuis près d’une semaine, une offre de rachat, sur le point d’être formulée, a pointé le bout de son nez puisque Mourad Boudjellal, l’ancien grand patron du Rugby club toulonnais et Mohamed Ayachi Ajroudi, un homme d’affaires franco-tunisien, sont sortis du bois pour faire part de leur intérêt. Pour le moment on n’en sait pas beaucoup plus et ce n’est pas près d’être officiel.

Ce qui est officiel, en revanche, c’est que l’OM et tous les clubs français peuvent recruter jusqu’au 10 juillet avant de connaître une pause dans le mercato pendant un mois. Et l’Olympique de Marseille vient d’annoncer, ce mercredi, sa première recrue ! En effet, Pape Gueye, le milieu de terrain français, s’est engagé pour quatre saisons avec le club engagé pour la prochaine Ligue des Champions grâce à sa seconde position en Ligue 1.

Un transfert épineux

«Le milieu défensif âgé de 21 ans, Pape Gueye, s’est engagé avec l’OM pour les quatre prochaines saisons. (…) Après avoir signé son contrat mardi matin au centre Robert Louis-Dreyfus et s’être confié à nos caméras sur son arrivée à Marseille, il a rejoint ses partenaires olympiens en stage au Portugal dans l’après-midi», peut-on lire sur le communiqué officiel. Il portera le n° 22.

Pourtant, rien n’aura été simple pour ce transfert. En fin de contrat au Havre, Pape Gueye s’était engagé, en janvier dernier, comme les règlementations lui permettent, à rejoindre le club de Watford en Premier League. Toutefois, il s’était rendu compte que son contrat n’avait pas de rapport avec les termes que son agent lui avait vendus. Il aurait réussi à se libérer de ce contrat pour signer libre à l’OM. En attendant peut-être une réaction de Watford sur le plan juridique…