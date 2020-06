» Les attaques contre le ministre Me Oumar Youm ne reposent sur rien. Cet acharnement est l’oeuvre de petits gens en proie à une jalousie morbide. Les mesures si hardies prises par son département ont beaucoup participé à freiner la propagation de la pandémie à Coronavirus ou Covid-19. Il mérite des félicitations et non ces sorties déplorables », a regretté Pape Lo, responsable politique de l’Alliance Pour la République (APR). Le fils de l’ honorable député Moustapha Cissé Lo, de poursuivre : » Que les auteurs de ces attaques se le tiennent pour dit: ils nous trouveront sur leur chemin. Le Ministre Oumar Youm , à l’ image de son mentor le Président de la République Macky Sall , a très tôt pris la pleine mesure de cette maladie en organisant la riposte dans le secteur qui le concerne. Il a pris à bras le corps cette préoccupation et, aujourd’hui, les résultats sont plus payants. Nous n’ acceptons pas que des politiciens à la petite semaine manipulent des jeunes pour jeter le discrédit sur les efforts louables consentis par le gouvernement à travers le Ministère des Transports terrestres. Désormais, ce sera oeil pour oeil, dent pour dent », a menacé Pape Lo.

