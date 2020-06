La présidente du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) Aminata Touré a présenté ses condoléances à la Oumah Islamique en général et les Tidianes en particulier suite au rappel à Dieu du porte-parole de la confrérie Serigne Pape Malick Sy, arraché à notre affection ce matin.

Voici le message de Mme Aminata Touré « Le rappel à Dieu Serigne Pape Malick Sy est une grande perte pour notre pays et toute la Oumah. Il fut une figure magnifique d’un Islam moderne, tolérant et ouvert. Nous présentons nos condoléances les plus attristées au Khalife General des Tidjanes, à sa famille et toute la communauté musulmane. Que Allah lui réserve une place de choix dans son Paradis ».





www.dakaractu.com