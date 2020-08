Entre Pape Massata DIACK et Youssou NDOUR, les relations ne sont plus au beau fixe. Et c’est le GFM qui est la pomme de discorde.

DIACK-fils accuse le chanteur d’être derrière les attaques dudit groupe contre son père Lamine DIACK. « Ça me surprend aujourd’hui de voir GFM combattre mon père et dire du mal de lui. Aujourd’hui, ce groupe de presse doit rester indépendant alors qu’il prend position pour nous combattre ; et pourtant du respect pour père DIACK, qui a même assisté à l’inauguration de ce groupe de média », a martelé Massata DIACK, repris par La Tribune.

Accusé de chantage et de corruption au sein de l’IAAF et jugé en France, Lamine DIACK s’est vu lyncher notamment par le journal L’Observateur qui assimilait même le nom DIACK à la corruption.

